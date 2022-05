Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açıldı! Bakan Kurum: Fidana karşı olanlar değil sevdalı olanlar kazanacak

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ilk fidan dikimi ve İstanbul'un Fehinin 569. yıl dönümü coşkulu bir törenle kutlandı. Törende Çevre,Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum, konuşmasında şunları söyledi:

Bugün yüzbinlerce kardeşimiz, aziz milletimiz bu meydanı bir çiçek bahçesine çevirdi. Bugün ektiğimiz her bir çiçekle, diktiğimiz her bir fidanla çocuklarımıza yemyeşil bir dünya bırakmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sizler işte bu mahşeri kalabalık, fidana dönen her tohumda çevrecilik nedir, İstanbul sevdası nedir bir kez daha bütün dünyaya haykırıyorsunuz.