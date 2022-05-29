DHKP/C’li Gülmen’in 6 aylık hapis cezası bozuldu

Olağanüstü Hal kapsamında çıkartılan Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edilen Nuriye Gülmen'in görevine dönmek için DHKP/C talimatıyla açlık grevi yaptığı öne sürülmüş, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi Gülmen'i "DHKP/C terör örgütü üyeliğinden" 6 yıl 3 ay hapse mahkum etmişti. Mahkeme, 1 Aralık 2017'de verdiği kararla birlikte Gülmen'i tahliye de etmişti.

Nuriye Gülmen, 5 Ağustos 2020'de ise İstanbul Okmeydanı'nda DHKP/C terör örgütünün karargahı konumundaki İdil Kültür Merkezine yapılan operasyonda tekrar gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı. Gülmen'e İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesinde de DHKP/C silahlı terör örgütü üyeliğinden yargılandığı davada geçtiğimiz çarşamba günü 10 yıl hapis cezası verildi.



TÜRK MİLLETİNİ VE DEVLETİNİ AŞAĞILADI

Öte yandan, Gülmen hakkında İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde yazı işleri müdürlüğünü yaptığı Kamu Emekçileri Meclisi isimli dergide "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağıladığı" suçlamasıyla da dava açılmıştı. Dergide terör örgütlerine övgüler dizilirken, Türkiye Cumhuriyeti Devletine terörle mücadelesi nedeniyle ağır ithamlarda bulunulduğu belirtildi.



MAHKEME İNDİRİM VE ERTELEME YAPMADI

Mahkeme, bu davada Gülmen'e 6 ay hapis cezası verdi. Kararda, pişmanlık göstermeyen sanığın yeniden suç işlemeyeceğine dair kanaat oluşmadığı belirtilerek, cezada erteleme veya indirime gidilmedi. Dergiyi dağıtan iki kişi ise beraat etti.



İSTİNAF UYGUN BULDU, YARGITAY BOZDU

İstinaf mahkemesi Nuriye Gülmen'e verilen 6 aylık hapis cezasını hukuka uygun buldu. Davanın temyiz incelemesini yapan Yargıtay ise cezada indirim ve ertelemeye gidilmemesini bozma gerekçesi yaptı.



CEZA ERTELENECEK

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, geçmişte suç işlediği tespit edilmeyen ve duruşma tutanaklarına olumsuz hali yansıtılmayan Gülmen hakkında indirim yapılması, ayrıca hükmün açıklanması geri bırakılıp cezanın ertelenmesi gerektiğini kaydetti. Gerekli indirim ve ertelemenin yapılması için dosya tekrar İstanbul Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.