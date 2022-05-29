Ekrem İmamoğlu’nun millet bahçesi hazımsızlığı! Yüz binlerin katıldığı etkinliğe ’korsan’ dedi





Akşam saatlerinde İBB tarafından düzenlenen farklı bir etkinlikte söz alan Ekrem İmamoğlu, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ndeki yüz binlerin akın ettiği etkinliği hazmedemedi.

İmamoğlu, büyük bir coşkuyla kutlanan etkinliğe ilişkin "korsan" ifadelerini kullandı.



İmamoğlu açıklamasında, "Kıymetli hemşehrilerim, bugün Atatürk Havalimanı'nda korsan bir tören ekleyerek, bu aziz şehrin Fetih yıl dönümünü bölmek için çaba harcıyorlar." dedi.