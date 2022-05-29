İstanbul’un Fethinin 569. yılı! Devlet Bahçeli’den önemli açıklamalar

İnsan bu dünyada bahtiyar olmak isterse İstanbul'u ihmal etmemlilidir. Memnuniyetle ediyorum ki uzun yıllar hasretin ve vuslatın buluşma noktası olan Atatürk Havalimanı yeşil bir örtüyle kaplanacaktır. Günün yorgunluğu, stersi bu vesile ile tasfiye edilecektir. 145 bin 500 ağacın dikilmesi insana hürmetin sonucudur. Millet Bahçesi gönülleri, umutları ve hayalleri buluşturacaktır.

ATATÜRK HAVALİMANI'NDA İHYVA VE İNŞA VARDIR

Bize göre millet bahçesi kucaklaşmasının adresidir. Milli birlik ve kardeşlik ruhu kenetlenecektir. İki yüzlü siysetçilerin estirdiği yalan rüzgarının tam tersine Atatürk Havalimanı'nda yıkım yoktur. İhya ve inşaa faaliyeti vardır. Atatürk isminin silinmesi kimsenin aklına gelmemiştir. Bunların işi gücü fitne fesattır.

Doğu ve Güneydoğu'da hendek kazıp çukur açtılar, çok şükür çukurlara hain emelleri ile birlikte gömüldüler. Ne yaparlarsa yapsınlar, Türkiye'yi geçemezler, İstanbul'u teslim alamazlar. Yolumuz Kızılelmadır.