Kültür yolu festıvalı başladı

Binlercesanatçıyı, yüzlerce etkinlikte sanatseverlerle buluşturacak olan Başkent ve Beyoğlu Kültür Yolu Festivali dün akşam Ankara ve İstanbul'da eşzamanlı başladı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Mimariden edebiyata, resimden müziğe, tasarımdan tiyatroya, sergilerden fotoğrafa kadar farklı disiplinlerden çok sayıda sanat etkinliği bir araya gelecek. Festivallerde 10 binden fazla sanatçı sahne alacak" dedi. Bakan Ersoy, festivallerin 7'den 70'e herkes için planlandığını, 2 binden fazla etkinlikte yaklaşık 10 bin sanatçının sahne alacağını söyledi. Beyoğlu ve Başkent Kültür Yolu Festivalleri 28 Mayıs -12 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Ekim ayında da Diyarbakır'da da kültür yolu festivali düzenlenecek. İzmir, Konya ve Çanakkale'de de etkinlikler devam edecek.