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Giriş Tarihi: 29.5.2022 18:57 Son Güncelleme: 29.5.2022 19:28

MSB duyurdu! 15 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu! 15 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı saldırı hazırlığı yapan 15 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı yaptığı son dakika açıklamasında 15 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamda:
"Saldırı hazırlığı yapan teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam ediyoruz. Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 15 PKK/YPG'li terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.

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MSB duyurdu! 15 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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