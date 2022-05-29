Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | Bakan Koca duyurdu! Toplu taşıma araçlarında maske yasağı kaldırıldı
Giriş Tarihi: 29.5.2022 20:56 Son Güncelleme: 29.5.2022 21:03

SON DAKİKA | Bakan Koca duyurdu! Toplu taşıma araçlarında maske yasağı kaldırıldı

SON DAKİKA | Bakan Koca duyurdu! Toplu taşıma araçlarında maske yasağı kaldırıldı

Son dakika haberi... SaĞlık Bakanı Fahrettin koca açıkladı. Vaka sayılarının arka arkaya üç gün 1.000’in altında gerçekleşmesi ile toplu taşıma araçlarında maske yasağı kaldırıldı.

Son dakika haberi...Toplu taşıma araçlarında maske yasağı kaldırıldı

Bakan Koca sosyal medyadan duyurdu:

Vaka sayıları arka arkaya üç gün 1.000'in altında gerçekleşti. Toplu taşıma araçlarında maskeleri istersek çıkarabiliriz. Yol maskesiz daha kısa!

HASTANELER HARİÇ
Hastaneler hariç, maske mecburi olmaktan çıktı. Fakat bunca tecrübeden sonra, başta toplu taşıma araçları olmak üzere, kalabalık kapalı alanlar için maskemizi yanımıza alabiliriz.

29 MAYIS VERİLERİ DE AÇIKLANDI
Sağlık Bakanlığı 29 Mayıs koronavirüs verilerini açıkladı.

Buna göre Türkiye genelinde son 24 saatte 129 bin 961 test yapılırken, 864 test pozitif çıktı. İyileşen sayısı 1107 olurken 2 vatandaşımız da hayatını kaybetti.

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SON DAKİKA | Bakan Koca duyurdu! Toplu taşıma araçlarında maske yasağı kaldırıldı
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