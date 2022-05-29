Yavaş’tan Demirtaş’a ‘İnşallah’lı destek

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Van'da esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla sohbet etti. Mansur Yavaş ile bir vatandaş arasında yaşanan diyalog ise dikkat çekti. Vatandaşın "Selahattin Demirtaş'ı istiyoruz" demesi üzerine Mansur Yavaş, "İnşallah" cevabını verdi. Yavaş'ın bu cevabı kamuoyunda tartışmalara neden oldu. MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, Mansur Yavaş'ı eleştirerek, "Boyaları aktıkça gerçek yüzlerini herkes görecek!!" dedi. Siyasilerden gelen diğer tepkiler ise şöyle:Gerçek yüzünü bir kez daha gösterdin!.. Yazıklar olsun.Bir balon daha patladı!"Yahu, bunlar değil mi 'Mansur Yavaş da bilecekki HDP'nin oylarıyla seçilmiştir' sözüne itiraz dahi edemeyenler. Ne bekliyordunuz ki.Yargı kararını yok sayarak hayırdır neyin diyeti, neyin vaadi bu?Ne diyelim, balonların patlamak gibi bir sorunu var. Bu balona tutunup yola çıkanlara siyaseten rahmet dileyelim artık. SABAH