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Giriş Tarihi: 30.5.2022 18:03 Son Güncelleme: 30.5.2022 18:03

AK Parti MYK toplandı

AA
AK Parti MYK toplandı

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı saat 17.45'te başladı.

Toplantıda, NATO'ya üyelik başvurusu yapan İsveç ve Finlandiya ile Türkiye arasında görüşme trafiği ele alınması bekleniyor.

SURİYE'NİN KUZEYİNE HAREKAT SİNYALİ

Yurt içinde ve sınırların ötesinde başarıyla devam eden terörle mücadele operasyonları da toplantının ana başlıkları arasında yer alıyor. Suriye'nin kuzeyine başlatılması beklenen yeni harekat da MYK gündeminde olması bekleniyor.

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AK Parti MYK toplandı
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