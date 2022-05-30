Alanya’daki ’Müsilaj’ operasyonunda 4 tutuklama

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekiplerince sahil şeridindeki illerde baskı, cebir, tehdit ve şiddet yöntemlerini kullanarak turizmi olumsuz etkileyen, mafya tipi organize suç örgütleri ve bunlara silah temin eden suç gruplarına yönelik 16 ilde Perşembe sabahı saat 06.30 sıralarında eş zamanlı 'Müsilaj' operasyonu gerçekleştirildi.

Bu kapsamda Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, 8 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Düzenlenen baskında 11 şüpheli gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda 9 adet tabanca, 2 adet av tüfeği, 8 adet şarjör, 104 adet fişek ve 96 ev fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan 11 şüpheliden 6 kişi ifadeleri alındıktan sonra serbest kalırken adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest kalırken 4 kişi tutuklanarak Alanya L. Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.