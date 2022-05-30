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Giriş Tarihi: 30.5.2022 15:39

Bakan Koca duyurdu: Türkiye'nin ilk pandemi hastanesindeki yoğun bakımlar kapatıldı

Bakan Koca duyurdu: Türkiye’nin ilk pandemi hastanesindeki yoğun bakımlar kapatıldı

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin ilk karantina ve pandemi hastanesi olan Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki Covid-19 servis ve yoğun bakım alanlarının ihtiyaç kalmaması nedeniyle kapatıldığını duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin ilk karantina ve pandemi hastanesi olan Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki Covid-19 servis ve yoğun bakım alanlarının ihtiyaç kalmaması nedeniyle kapatıldığını açıkladı.

Bakan Koca, "Türkiye'nin ilk karantina ve pandemi hastanesi olan Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki Covid-19 servis ve yoğun bakım alanları artık ihtiyaç kalmadığı için kapatıldı. Hastanede 2 yılı aşkın sürede 11 bin koronavirüs hastası tedavi edilmişti." ifadelerini kullandı.

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Bakan Koca duyurdu: Türkiye'nin ilk pandemi hastanesindeki yoğun bakımlar kapatıldı
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