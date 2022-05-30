CHP’li Büyükşehir kaçak tur düzenliyor

İZMİR Kurvaziyer ve Deniz Turizmi Derneği Başkanı Korhan Bilgin, CHP'li İzmir büyükşehir Belediyesi'nin 1618 sayılı TÜRSAB kanununu çiğneyerek Kaçak tur faaliyetinde bulunduğunu öne sürdü. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Alsancak Limanı'nı adeta babasının limanı gibi parsellediğini söyleyen Bilgin, "Gümrüklü alanın içerisinde kurulu turist danışma masasına İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanlarını doldurmuşlar. Bir seyahat acentesi mantığıyla otoparkın yarısını parsellemişler. Bunu yaparken 1618 sayılı TÜRSAB kanununu çiğniyorlar. Kaçak olarak tur düzenliyorlar" iddiasında bulundu. Bilgin, belediyenin 30 Euro'ya tur düzenlediğini belirterek, yetkililerin inceleme yapması çağrısında bulundu. Ceyhan TORLAK / SABAH