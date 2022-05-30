Haberler Gündem Haberleri EYT ne zaman çıkacak, nedir, kimleri kapsıyor? EYT son dakika gelişmeleri 30 Mayıs 2022 Emeklilikte Yaşa Takılanlar
Giriş Tarihi: 30.5.2022 10:36 Son Güncelleme: 30.5.2022 10:36

EYT ne zaman çıkacak, nedir, kimleri kapsıyor? EYT son dakika gelişmeleri 30 Mayıs 2022 Emeklilikte Yaşa Takılanlar

EYT ne zaman çıkacak, nedir, kimleri kapsıyor? EYT son dakika gelişmeleri 30 Mayıs 2022 Emeklilikte Yaşa Takılanlar

Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası yeni haftanın ilk gününde EYT son dakika gelişmeleri ile gündemdeki yerini alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın gündeminde yer alan EYT düzenlemesi için formüller deneniyor. Emeklilikte yaşa takılanlar için yapılacak çalışmaların 6 adımlı çözüm rotasında ele alınması bekleniyor. Emeklilik için yıl ve prim şartlarını tamamlayıp yaş şartını bekleyen EYT'liler, bu düzenlemeyle emeklilik imkanını yakalayabilecek. Peki 30 Mayıs 2022 Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası EYT ne zaman çıkacak, nedir, kimleri kapsıyor? İşte EYT son dakika gelişmeleri ve tüm bilgiler…

EYT son dakika haberleri yasanın çıkmasını bekleyenler tarafından merak ediliyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasasını çıkmasını bekleyenler EYT ne zaman çıkacak, çıktı mı, son durum ne, kimleri kapsıyor sorusuna yanıt arıyor. EYT için erkekte 9.000 gün, kadında ise 7.200 gün yeni formül olarak ön plana çıkarken, bunun yanında yaş şartı da kuvvetli ihtimaller arasında yer alıyor. İşte EYT son durum

EYT SON DURUM NEDİR?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "3600 ek gösterge meselesini çözümünü bu ayın sonu itibarıyla tamamlamış olacağız. Son düzenlemeleri yapacağız. Sözleşmeli meselesi, EYT meselesi de var. Bunlar dosya dosya hepsi önümüzde." dedi.

"Çalışanlarımızı koruyacağız, emekçilerimizi koruyacağız" diyen Bakan Bilgin, "Temmuz ayında emekçilerin karşılaştıkları enflasyon farkına karşı düzenlemelerin hazırlığını yaptığımızı belirtmek isterim. Sadece memurların, işçilerin değil emeklilerle ilgili de çalışmalarımız var." ifadelerine yer verdi.

SON DAKİKA EYT HABERLERİ | EYT DÜZENLEMESİ TEMMUZ AYINDAN SONRA MASAYA GELECEK

Çok kapsamlı hazırlanan 3600 ek gösterge çalışmasının taslak ve metninin Mayıs bitmeden kamuoyu ile paylaşılması, bununla beraber de Temmuz ayına kadar da sözleşmesi memurlara yeni haklar düzenlemesinin ayrıntılarının netleşmesi bekleniyor. Temmuz sonrasında ise EYT düzenlemesi Bakanlığın öncelikli gündemine girecek.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin şu ifadeleri kullandı:

"Çalışanlarımızı koruyacağız, emekçilerimizi koruyacağız. Temmuz ayında emekçilerin karşılaştıkları enflasyon farkına karşı düzenlemelerin hazırlığını yaptığımızı belirtmek isterim. Sadece memurların, işçilerin değil emeklilerle ilgili de çalışmalarımız var.

'SÖZLEŞMELİ MEMUR, EYT MESELESİ HEPSİ DOSYA DOSYA ÖNÜMÜZDE'

3600 ek gösterge meselesini çözümünü bu ayın sonu itibarıyla tamamlamış olacağız. Son düzenlemeleri yapacağız. Sözleşmeli meselesi, EYT meselesi de var. Bunlar dosya dosya hepsi önümüzde."

2022 yılı içerisinde ele alınması beklenen EYT düzenlemesi için 6 adımlı yol haritası izlenecek:

Kapsam belirlenecek

Emeklilik şartları tespit edilecek

Mali boyutu hesaplanacak

Maaş hesabı yapılacak

Uygulama biçimi tespit edilecek

Taslak yazılıp karar alınacak

EYT düzenlemesi için en çok merak edilen, 'Çalışma kimleri kapsayacak, Sadece SSK'lılar mı yararlanacak, Kısmı emeklilik gündem de mi, EYT için hangi formüller masada' gibi bir çok soru yanıt buldu.

EYT ŞARTLARI NELER? ÇALIŞMA KİMLERİ KAPSAYACAK?

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi, 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olan, prim ve yıl şartlarını tamamlayan ancak yaşı bekleyenleri ilgilendiriyor.

SADECE SSK'LILAR MI YARARLANACAK?

Sadece SSK'lılar değil, memurlar ve esnaf da beklenti içerisinde. Her kesim için tıpki 3600 ek göstergedeki gibi kapsamlı çalışma bekleniyor.

KISMİ EMEKLİLİK YANİ AZ PRİMLE EMEKLİLİK KOLAYLAŞTIRILIR MI?

Kısmi emeklilikte 3 şarta bakılıyor. İlk sigortalı olunan tarihten bugüne 15 yılın geçmesi, 3600 gün prim olması, kadınların 50, erkeklerin ise 55 yaşına gelmesi. Bu 3 şarttan hangisi en son tamamlanmışsa, ona göre bir emeklilik yaşı belirleniyor. Kadınlarda 58, erkeklerde 60'ı bulan yaşlar ortaya çıkıyor. Burada yaş şartının esnetilmesi gündeme gelebilecek.

EYT KİMLERİ KAPSIYOR?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi, 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olan, prim ve yıl şartlarını tamamlayan, henüz emekli olamayan insanları kapsıyor. Sadece SSKlılar değil, esnaf ve memurlar da aynı beklenti içerisinde.

EYT NEDİR?

8 Eylül 1999'da yürürlüğe konan 4447 sayılı yasa ile emekli olmak için aranan sigortalılık süresi (erkek için 25, kadın için 20 yıl) ve prim ödeme (5000 gün) şartlarının yanına bir de yaş şartı (kadın için 58, erkek için 60 yaş) getirildi. 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanların yeni şartlara entegrasyonu da sigortalılık süresine göre kademeli olarak sağlandı.

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EYT ne zaman çıkacak, nedir, kimleri kapsıyor? EYT son dakika gelişmeleri 30 Mayıs 2022 Emeklilikte Yaşa Takılanlar
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