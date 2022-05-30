Haberler Gündem Haberleri İzmir polisinden 3 ilde dolandırıcılık operasyonu: 8 gözaltı
Giriş Tarihi: 30.5.2022 09:54

İzmir polisinden 3 ilde dolandırıcılık operasyonu: 8 gözaltı

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
İzmir polisinden 3 ilde dolandırıcılık operasyonu: 8 gözaltı

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri 3 ilde eş zamanlı yaptığı dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 7’si tutuklandı. İzmir, İstanbul ve Şanlıurfa’da suçüstü yakalanan şüphelilerin kendilerini polis ya da savcı olarak tanıtıp 17 dolandırıcılık olayına karıştıkları tespit edildi. Ayrıca, İzmir polisi tarafından yapılan uyarılar sayesinde 20 milyon liralık mağduriyetin önüne geçilmiş oldu.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, vatandaşları arayıp kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan şebekeye yönelik çalışma başlattı.

Dolandırıcıların vatandaşlara, "Sizin hesaplarınız terör örgütü tarafından kullanılıyor, bu hesaplara müdahale etmemiz gerekiyor, operasyonun gizliliği var, kimsenin bu konuyu duymaması gerekiyor, herhangi bir şahsa bilgi verir olayı deşifre ederseniz gözaltına alınırsınız" diyerek, para isteyip dolandırıcılık yaptıklarını belirleyen ekipler, kimlikleri belirlenen şüphelilerin 17 nitelikli dolandırıcılık olayına karıştığını tespit etti.

20 MİLYON LİRALIK MAĞDURİYET ÖNLENDİ

Kimlikleri ve adresleri belirlenen şüphelileri yakalamaya yönelik harekete geçen İzmir polisi, İzmir, İstanbul ve Şanlıurfa'da belirlenen ev ve iş yeri adreslerine operasyon düzenledi.

Operasyonda 8 şüpheli polis ekipler tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin iş yerlerinde yapılan aramalarda ise arama yapmakta kullanılan cep telefonları, hazır konuşma metinleri ve dolandırdıkları vatandaşlara ait bilgiler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ayrıca, İzmir polisi tarafından yapılan uyarılar sayesinde 20 milyon liralık mağduriyetin önüne geçilmiş oldu.

ARKADAŞINA GÖNDER
İzmir polisinden 3 ilde dolandırıcılık operasyonu: 8 gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA