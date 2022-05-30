ODTÜ bahar şenliklerinde PKK propagandası

ORTA Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) bahar şenliklerinde terör örgütü PKK'nın propagandası yapıldı. Ankara TEM Şube Müdürlüğü, terör örgütü lehine slogan attıkları ve etkisiz hale getirilen örgüt mensuplarına ait fotoğraflar ile yasadışı pankart açan 16 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan çalışmalar neticesinde şüphelilerden sadece 2'sinin ODTÜ öğrencisi olduğu, 4 şüphelinin daha önce Silahlı "Terör Örgütü Üyesi Olmak, Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçlarından, 2 şüphelinin "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet ve Görev Yaptırmamak İçin Direnmek" suçlarından, 2 şüphelinin "Kasten Yaralama ve Tehdit Suçlarından" adli işlem kayıtlarının olduğu ortaya çıktı.