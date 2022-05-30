Şehit dualarla son yolculuğuna uğurlandı

6 çocuklu bir ailenin çocuğu olan şehit İslam Sancak'ın 4 ay önce nişanlandığı ve evlilik hazırlıkları yaptığı belirtildi. Babası 2012 yılında vefat eden şehidin cenazesi başından hiç ayrılmayan annesi hanım Sancak ve nişanlığı gözyaşlarını tutamadı.

Şehidin nişanlısı Meyra Ayvaz tabutun başında ağıtlar yakarken şehidin 2018 yılında mesleğe başladığı belirtildi. Şehidin cenazesine Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş, Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı ile çok sayıda belediye başkanı ile vatandaş katıldı.