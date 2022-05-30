Haberler Gündem Haberleri Şehit dualarla son yolculuğuna uğurlandı
Giriş Tarihi: 30.5.2022 18:51

Şehit dualarla son yolculuğuna uğurlandı

İLHAN DEMİRCİOĞLU İLHAN DEMİRCİOĞLU
Şehit dualarla son yolculuğuna uğurlandı

Kuzey Irak'ta devam eden Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Tekkeköy nüfusuna kayıtlı P. Uzm. Çvş. İslam Sancak'ın cenazesi memlekei olan Samsun’a bağlı Tekkeköy ilçesi Erenköy Merkez  Camisi’nde kılınan ikindi namazı sonrasında aile kabristanlığında toprağa verildi.

6 çocuklu bir ailenin çocuğu olan şehit İslam Sancak'ın 4 ay önce nişanlandığı ve evlilik hazırlıkları yaptığı belirtildi. Babası 2012 yılında vefat eden şehidin cenazesi başından hiç ayrılmayan annesi hanım Sancak ve nişanlığı gözyaşlarını tutamadı.
Şehidin nişanlısı Meyra Ayvaz tabutun başında ağıtlar yakarken şehidin 2018 yılında mesleğe başladığı belirtildi. Şehidin cenazesine Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş, Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı ile çok sayıda belediye başkanı ile vatandaş katıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Şehit dualarla son yolculuğuna uğurlandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA