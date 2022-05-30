SON DAKİKA HABERİ | Bakan Koca’dan maske yasağı açıklaması: Toplu taşıma araçlarında maske yasağı kaldırıldı

En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

"YOL MASKESİZ DAHA KISA"

Sağlık Bakanı Koca, verilerle ilgili sosyal medya hesabındaki paylaşımında, şu değerlendirmelerde bulundu: