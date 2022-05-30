SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan Sayıştay’ın 160. Kuruluş Yıl Dönümü Programı’nda önemli açıklamalar

Son dakika haberleri: Başkan Erdoğan, Sayıştay'ın 160. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Sayıştay'ın denetim alanına giren denetim bütçesi 85 milyonun rızkından artırarak devlet bütçesine sunduğu katkıdan oluşuyor. Hukuk devletinin temel taşlarından biridir. Denetimin temelini oluşturan şeffaflık ve hesap verebilirlik modern devlet anlayışı olarak tüm dünyada kabul görmektedir.

Kamu yönetimine ilişkin diğer reformlarımızın tamamında da Sayıştay'ın denetim alanını genişleten bir anlayış belirledik. Denetim faaliyetlerinizi her türlü etki ve baskıdan uzak yapabilmenizi sağladık. Bizim denetimden korkmadığımızı, kaçmadığımızı Sayıştay'ın özlük haklarında yaptığımız denetimler gösteriyor.

Amacımız, Türkiye'nin demokratik hukuk devleti vasfı ile 2023 hedeflerine ulaşmasını, 2053 vizyonunu hayata geçirmesidir. Bu konuda daha etkin ve yaygın çalışmaları önümüzdeki zamanda hayata geçireceğiz.

Akıl ve vicdan sahibi hiç kimsenin reddedemeyeceğine inandığım bir gerçek var. O da, Türkiye'nin 20 yılda 1 asırlık yol kat ettiğidir. Eğitimden sağlığa her alanda bunu görmek mümkündür. Tüm dünyada bize bu devasa adımları nasıl attığımızı soruyorlar.

Her yenilik gibi bu tablonun içinde bir takım eksikler ve hatanın yaşanması kaçınılmazdır. Biz yürütme olarak en çok eser ve hizmetin en kısa sürede milletimize kazandırılması yönünden bakıyoruz. Sayıştay'ın icracı kurumlardaki denetimini sadece açık arama ve ceza üzerinden yapmaması gerektiğini düşünüyorum. Yol gösterici, yardım edici denetim faaliyetlerinin uygulanması gerektiğini düşünüyorum.

Biz sorumluluklarımızı yerine getirirken devletimizin adabına aykırı davranmamak için azami gayret gösteriyoruz. Kamudaki insanları tehdit etmek faşist ve darbeci zihniyetin yansımasından başka bir şey değildir. Üretimin, istihdamın tıkanmasından kimin fayda göreceğini düşününce bunun arkasındaki sinsi amaç ortaya çıkacaktır. Eksik ve çarpıtılmış bilgilerle bu iş yapılıyor. Türkiye'nin yıkıcı değil, yapıcı küresel analizlere ihtiyaç vardır. Bunları milletimizin engin ferasetine havale ediyoruz. Biz işimize bakacağız.