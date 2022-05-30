SON DAKİKA | HDP’den ittifak ortaklarına gözdağı! Operasyonlara karşı çıkmazsanız kaybedeceksiniz

Muhalefetin bunu net olarak görmesi ve deşifre etmesi gerekiyor. Yapılmadığı takdirde muhalefet kaybedecektir. Kürt düşmanlığından vazgeçmiyorlar. Bu tutumun diğer muhalefet tarafından deşifre edilmemesi bize değil onlara kaybettirecektir. Umarız farkına varırlar bu meselenin."