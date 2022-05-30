SON DAKİKA: Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! 6 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri: Terörle mücadele yurt içinde ve yurt dışında kararlılıkla sürüyor. Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu'nde 6 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

TERÖRİSTLERİN İNLERİ YERLE BİR!

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Şehitlerimiz, milletimiz ve ülkemizin güvenliği için mücadele, mücadele, mücadele! Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin inlerini başlarına yıkan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz bölgede 6 PKK'lı teröristi daha etkisiz hâle getirdi."