Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA: Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! 6 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi
Giriş Tarihi: 30.5.2022 11:52 Son Güncelleme: 30.5.2022 12:12

SON DAKİKA: Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! 6 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi

SON DAKİKA: Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! 6 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri: Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK’lı terörist daha etkisiz hâle getirildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin inlerini başlarına yıkan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz bölgede 6 PKK'lı teröristi daha etkisiz hâle getirildi." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberleri: Terörle mücadele yurt içinde ve yurt dışında kararlılıkla sürüyor. Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu'nde 6 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

TERÖRİSTLERİN İNLERİ YERLE BİR!

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Şehitlerimiz, milletimiz ve ülkemizin güvenliği için mücadele, mücadele, mücadele! Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin inlerini başlarına yıkan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz bölgede 6 PKK'lı teröristi daha etkisiz hâle getirdi."

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SON DAKİKA: Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! 6 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi
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