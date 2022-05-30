SON DAKİKA: Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! 6 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri: Terörle mücadele yurt içinde ve yurt dışında kararlılıkla sürüyor. Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu'nde 6 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.
TERÖRİSTLERİN İNLERİ YERLE BİR!
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Şehitlerimiz, milletimiz ve ülkemizin güvenliği için mücadele, mücadele, mücadele! Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin inlerini başlarına yıkan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz bölgede 6 PKK'lı teröristi daha etkisiz hâle getirdi."
Şehitlerimiz, milletimiz ve ülkemizin güvenliği için mücadele, mücadele, mücadele!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 30, 2022
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin inlerini başlarına yıkan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz bölgede 6 PKK'lı teröristi daha etkisiz hâle getirdi. #MSB pic.twitter.com/8CA6l2FQ1A