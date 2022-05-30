SON DAKİKA: Zelenski Kiev’in dışına ilk ziyaretinde üst düzey ismi görevden aldı: Onu kovdum çünkü...

KENTİN YÜZDE 31'İ İŞGAL ALTINDA

Toplantıda Harkov Bölgesel Askeri Yönetim Başkanı Oleg Synegubov, bölgedeki toprakların yüzde 31'inin şu anda Rus işgali altında olduğunu belirterek, "Kurtarılan yerleşim birimlerinden bazılarını henüz tam olarak denetleyemiyoruz, tam teşekküllü mayın temizleme yürütemiyoruz ve bombardıman devam ederken kritik altyapıyı yeniden inşa etmeye başlayamıyoruz" dedi. Synegubov ayrıca, Harkov'da 225'i tamamen yıkılan 2 bin 229 yüksek binanın hasar gördüğünü ifade ederek, Harkov'un kuzey ve doğu bölgelerinde toplam konut stokunun yüzde 30,2'sinin hasar gördüğünü veya yıkıldığını açıkladı.