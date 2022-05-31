5 ilde Bylock operasyonu... FETÖ’nün sözde mahrem imamları da gözaltında

İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; FETÖ'ye yönelik operasyon düzenledi. İstanbul merkezli olarak Ankara, Bingöl, Bursa ve Şanlıurfa'da çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı. 16 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin FETÖ içerisinde sözde sorumlu düzeyde faaliyetler yürüttükleri, FETÖ'nün gizli haberleşme yazılımı ByLock kullanıcısı oldukları, FETÖ adına "Himmet" adı altında paralar topladıkları, ankesör ve büfe hatları üzerinden irtibat kurdukları, FETÖ'nün çalışma evlerinde faaliyetler yürüttükleri ve FETÖ'nün öğrenci yapılanmalarını koordine ettikleri ifade edildi. Gözaltına alınan kişiler arasında KHK ile mesleklerinden ihraç edilmiş kişilerin ve Türk Silahlı Kuvvetleri ile Emniyet Teşkilatı'ndan sorumlu sözde Mahrem İmamların olduğu da vurgulandı.