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Giriş Tarihi: 31.5.2022 17:51

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık'tan Bolu Belediye Başkanı Özcan'a tepki

AA
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık’tan Bolu Belediye Başkanı Özcan’a tepki

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın sıradanlaşan ırkçı ve cinsiyetçi sözleri, CHP'nin halka yaklaşımını hepimize tekrar hatırlattı." ifadesini kullandı.

Yanık, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Bolu Belediye Başkanı Özcan'ın belediye meclis toplantısında AK Parti Meclis Üyesi Hacer Çınar'a yönelik sözlerine tepki gösterdi.

Paylaşımında, "Bolu Belediye Meclisinde ahlaksız sözlerle saldırıya uğrayan Hacer Çınar'ın yanındayım." ifadelerini kullanan Yanık, şunları kaydetti:

"AK Parti teşkilatlarındaki kadınların gücünü ve meşruiyetini bu şekilde baltalamanıza izin vermeyeceğiz. Sürecin hem hukuki açıdan hem de siyasi açıdan takipçisi olacağım. Bu sözlü taciz, CHP'nin herhangi bir ilkesine veya bizzat Kemal Kılıçdaroğlu'nun ahlak ilkelerine takılmıyor mu? Yoksa dilinizden düşürmediğiniz 'kadın hakları' sizin için sadece siyasi bir malzemeden mi ibaret? Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın sıradanlaşan ırkçı ve cinsiyetçi sözleri, CHP'nin halka yaklaşımını hepimize tekrar hatırlattı."

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık'tan Bolu Belediye Başkanı Özcan'a tepki
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