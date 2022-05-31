Başkan Erdoğan’dan Putin’e ‘Soçi mutabakatı’ hatırlatması: 30 kilometre güvenli bölge oluşturulmadı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmede, Rusya ile Ukrayna arasında barış zemininin en kısa sürede yeniden oluşturularak savaşın olumsuz etkilerini en aza indirecek ve güven inşa edecek adımlara ihtiyaç olduğunu belirtti. Ayrıca, her iki tarafın ilke mutabakatı sağlanırsa İstanbul'da Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) ile bir araya gelmeye, muhtemel gözlem mekanizmasında rol üstlenmeye hazır olduklarını dile getirdi. Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin Türkiye'ye ve Suriyeli sivillere yönelik saldırılarının sürdüğüne dikkat çeken Erdoğan, Ekim 2019'daki mutabakatta yer alan Türkiye sınırından itibaren 30 kilometre derinliğinde terörden arındırılmış bölgenin oluşturulamadığını, bu bölgelerin güvenli hale getirilmesinin zorunluluk olduğunu vurguladı. Öte yandan Başkan Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Ukrayna ile Rusya arasında müzakerelerin devamı için şu ana kadar her türlü çabayı sergilediklerini kaydeden Erdoğan, bundan sonra da arabuluculuk dâhil, ihtiyaç duyulan desteği vermeye hazır olduklarını bir kez daha ifade etti. Erdoğan, Ukrayna tarım ürünlerinin deniz yoluyla ihracı için güvenli koridor oluşturulması projesine bilhassa önem atfettiğini belirtti. Erdoğan, tarafların ve BM'nin iştirakiyle oluşturulacak kontrol merkezine katılmaya, bu merkeze İstanbul'da ev sahipliği yapmaya ilke olarak olumlu baktıklarını Zelenski'ye de iletti.