Bolu’daki orman yangını söndürüldü: Toplam 8 hektarlık alan zarar gördü

"SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR"

Bölgede yaşayan vatandaşların da destek verdiği çalışma sonucu yangının söndürüldüğünü dile getiren Şentürk, "Şu anki tespitlerimize göre 8 hektarlık alanın zarar gördüğü yangınla ilgili soğutma çalışmaları devam ediyor. Ekiplerimiz halen yangın bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor." dedi.

VATANDAŞLARA "DİKKATLİ OLUN" ÇAĞRISI

Yangın mevsiminin başladığını ve herkesin bu konuda dikkatli olması gerektiğini anlatan Şentürk, tüm vatandaşların ormanlık alanlarda duman ya da alev görmesi durumunda hemen 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesini istedi.