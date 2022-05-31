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Giriş Tarihi: 31.5.2022 11:44 Son Güncelleme: 31.5.2022 12:03

Canan Kaftancıoğlu Silivri Cezaevine gönderildi

FATİH ULAŞ FATİH ULAŞ
Canan Kaftancıoğlu Silivri Cezaevine gönderildi

Canan Kaftancıoğlu, İnfaz Savcılığındaki işlemleri tamamlanarak Silivri Cezaevine gönderildi

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İnfaz Savcılığındaki işlemleri tamamlanarak Silivri Cezaevine gönderildi. İnfaz Kanununa göre, erteleme ve şartlı tahliyeler uygulandığında Kaftancıoğlu'nun cezasının yatarı bulunmuyor.

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Canan Kaftancıoğlu'na sosyal medya paylaşımları nedeniyle "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret", "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından verilen 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezası, Yargıtay tarafından onanmıştı.

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Canan Kaftancıoğlu Silivri Cezaevine gönderildi
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