Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Türkiye çok önemli bir rol oynayacak

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE ÇOK ÖNEMLİ BİR ROL OYNAYACAK"

Kalın, "Bildiğiniz gibi özellikle Ukrayna ve Rusya'dan gelecek tahıl ürünlerinin uluslararası piyasalara ulaştırılması konusu büyük önem arz ediyor. Aksi halde bütün dünya gıda kriziyle karşı karşıya gelecek. Önümüzdeki 1-2 hafta içerisinde Türkiye'de yapılacak toplantılarda karara bağlanacak. Dünya gıda krizinin önlenmesi noktasında Turkiye çok önemli bir rol oynamış olacak." ifadelerini kullandı.

PRENS SELMAN HAZİRANDA TÜRKİYE'YE GELECEK

Kalın, "Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın haziran ayinda ziyaretini gerçekleştirmesini bekliyoruz." dedi.