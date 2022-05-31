Emniyetten önemli uyarı: Metamfetamin kristal ve sıvı formdan tablete döndü

Dünyayı etkisi altına alan metamfetmin, uyuşturucu bağımlılarının vücutlarını, zihinlerini ve ruhlarını ele geçiriyor. Kullanıcıların hayatlarını karartan, hayatın baharındaki insanları yok eden, sokaklarda zombi gibi dolaştıran, insanların hayatlarında dönüşü olmayan izler bırakan tehlikeli ve farklı bir madde ile karşı karşıyayız. Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı metamfetamin konusunda önemli uyarıda bulundu.

METAMFETAMİN ÖLDÜRÜR

Metamfetamin, merkezi sinir sistemi üzerinde uyarıcı etkisi olan sentetik bir madde olduğunun altı çizildi. Toz, kristal veya tablet formlarında bulunuyor. Metamfetamin; aşırı kilo kaybı, yoğun kaşıntı ve cilt yaraları, beyin yapısı ve işlevinde değişiklikler, bilinç bulanıklığı, hafıza kaybı, uyku problemleri, başkalarına karşı aşırı ve mantıksız güvensizlik, sanrı ve halüsinasyonlara yol açan, bağımlılık riski yüksek ve kişiyi ölüme götüren yıkıcı etkilere sahip olduğunun altı çizildi.

METAMFETAMİN KRİSTAL VE SIVI FORMDAN TABLETE DÖNDÜ

Ülkemizdeki metamfetamin yakalamaları genellikle kristal ve sıvı formda gerçekleşirken özellikle son dönemlerde tablet formda yakalamalar dikkat çekti. Kriminal analizler üzerinden yapılan değerlendirmelerde; yakalanan tablet içeriklerinde bir standart olmadığı, metamfetaminin yanı sıra farklı tür ve miktarlarda maddeler de içerdiği, tablet içeriklerinde ölümcül olabilecek yüksek dozda metamfetamin görüldüğü ve yakalanan tabletlerin farklı renk, şekil, logo ve ağırlıklarda olduğu tespit edildi. Yakalamalarda ele geçirilen tabletlerin üretildiği kaynağın belirsiz olduğu, merdiven altı olarak tabir edilen sağlıksız koşullarda üretilerek Türkiye'ye gönderildiği belirlendi.