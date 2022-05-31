Haberler Gündem Haberleri Esenyurt’ta küçük çocuğu taciz ettiği iddia edilen şüpheli yakalandı
Giriş Tarihi: 31.5.2022 08:45

Esenyurt’ta küçük çocuğu taciz ettiği iddia edilen şüpheli yakalandı

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Esenyurt’ta küçük çocuğu taciz ettiği iddia edilen şüpheli yakalandı

Esenyurt’ta 10 yaşlarındaki küçük bir erkek çocuğa tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli polis tarafından yakalandı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş olay yerine gelerek vatandaşları sakinleştirirken şüphelinin emniyete götürülmesi sırasında vatandaşlarla polis arasında gerginlik yaşandı. Polis biber gazı sıkarak kalabalığı dağıttı.

Olay, Esenyurt Süleymaniye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde bir şüpheli, küçük bir erkek çocuğa tacizde bulundu. Şüpheli vatandaşlar tarafından yakalandı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis bölgede güvenlik önlemi alırken vatandaşların toplanmaya başlaması üzerine Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip olay yerine sevk edildi.

VALİ VE EMNİYET MÜDÜRÜ OLAY YERİNE GELDİ

Polis ekipleri bölgede önlem aldı. Kalabalığın dağılmaması üzerine İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş olay yerine geldi. Vatandaşlarla konuşan Yerlikaya ve Aktaş kalabalığı sakinleştirdi. Şüphelinin emniyete götürülmesi sırasında vatandaşlar şüpheliyi linç etmek istedi. Bu sırada kalabalığı dağıtmak için biber gazı sıkıldı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

İstanbul Valiliği konuyla ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Bugün Esenyurt İlçemiz Süleymaniye Mahallesi'nde çocuğa yönelik tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli şahıs, kısa sürede güvenlik güçlerimizce yakalanmıştır. İnsanlık suçu olarak gördüğümüz bu eylemleri nefretle ve esefle kınıyoruz, lanetliyoruz. Konuyla ilgili adli tahkikat başlatılmıştır" denildi.

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Esenyurt’ta küçük çocuğu taciz ettiği iddia edilen şüpheli yakalandı
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