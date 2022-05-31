Esenyurt’ta küçük çocuğu taciz ettiği iddia edilen şüpheli yakalandı

Olay, Esenyurt Süleymaniye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde bir şüpheli, küçük bir erkek çocuğa tacizde bulundu. Şüpheli vatandaşlar tarafından yakalandı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis bölgede güvenlik önlemi alırken vatandaşların toplanmaya başlaması üzerine Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip olay yerine sevk edildi.

VALİ VE EMNİYET MÜDÜRÜ OLAY YERİNE GELDİ

Polis ekipleri bölgede önlem aldı. Kalabalığın dağılmaması üzerine İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş olay yerine geldi. Vatandaşlarla konuşan Yerlikaya ve Aktaş kalabalığı sakinleştirdi. Şüphelinin emniyete götürülmesi sırasında vatandaşlar şüpheliyi linç etmek istedi. Bu sırada kalabalığı dağıtmak için biber gazı sıkıldı.