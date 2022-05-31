Haberler Gündem Haberleri FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasına darbe: 34 gözaltı
Giriş Tarihi: 31.5.2022 15:28

FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasına darbe: 34 gözaltı

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasına darbe: 34 gözaltı

Emniyet Genel Müdürlüğü, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik çalışmaları aralıksız devam ediyor. Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde ülke genelinde FETÖ’nü askeri mahrem yapılanmasına ve güncel yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 34 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik ülke genelinde yapılan çalışmalar sonucunda 34 kişi gözaltına alındı

FETÖ SİİRT YAPILANMASI

Siirt Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce örgütün "Güncel Yapılanması" içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen ve çeşitli meslek gruplarına mensup 14 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen operasyonda toplam 13 kişi gözaltına alındı. FETÖ mensuplarının bulunduğu ikametlerde yapılan aramalar sonucunda 82 bin 700 TL, 250 ABD Doları, 2 adet geçersiz ibareli 1 ABD Doları ve çok sayıda dijital materyal/dokümanlar ele geçirildi.

ANKARA "ASKERİ MAHREM YAPILANMASI"

Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzce örgütün sözde "Askeri Mahrem Yapılanması" içerisinde faaliyet gösterdiği değerlendirilen ve Ankesörlü/Kontörlü telefonlarla iletişim kurdukları tespit edilen 15 şüpheliden, 5'i Astsubay (Aktif), 1'i Eski Uzman Onbaşı, 2'si Eski Askeri Öğrenci ve 2'si Mahrem Sorumlu olmak üzere toplam 10 kişi gözaltına alındı.

ERZURUM'DA 7 GÖZALTI

Erzurum Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü örgütün sözde "Askeri Mahrem Yapılanması" içerisinde faaliyet gösterdiği değerlendirilen ve Ankesörlü/Kontörlü telefonlarla iletişim kurdukları tespit edilen 8 şüpheliden 3'ü Astsubay (Aktif), 1'i Teknisyen (Aktif), 1'i Memur, 1'i Astsubay (Açıkta) ve 1'i Astsubay (Emekli) olmak üzere toplam 7 kişi gözaltına alındı.

KIRŞEHİR FETÖ YAPILANMASINA DARBE

Kırşehir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzce örgütün sözde "Askeri Mahrem Yapılanması" içerisinde faaliyet gösterdiği değerlendirilen ve Ankesörlü/Kontörlü telefonlarla iletişim kurdukları tespit edilen 4 şüpheliden 2'si Astsubay (Aktif), 1'i Memur (Aktif) 1'i Eski Askeri Öğrenci toplam 4 kişi yakalandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasına darbe: 34 gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA