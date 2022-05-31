FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasına darbe: 34 gözaltı

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik ülke genelinde yapılan çalışmalar sonucunda 34 kişi gözaltına alındı

FETÖ SİİRT YAPILANMASI

Siirt Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce örgütün "Güncel Yapılanması" içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen ve çeşitli meslek gruplarına mensup 14 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen operasyonda toplam 13 kişi gözaltına alındı. FETÖ mensuplarının bulunduğu ikametlerde yapılan aramalar sonucunda 82 bin 700 TL, 250 ABD Doları, 2 adet geçersiz ibareli 1 ABD Doları ve çok sayıda dijital materyal/dokümanlar ele geçirildi.

ANKARA "ASKERİ MAHREM YAPILANMASI"

Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzce örgütün sözde "Askeri Mahrem Yapılanması" içerisinde faaliyet gösterdiği değerlendirilen ve Ankesörlü/Kontörlü telefonlarla iletişim kurdukları tespit edilen 15 şüpheliden, 5'i Astsubay (Aktif), 1'i Eski Uzman Onbaşı, 2'si Eski Askeri Öğrenci ve 2'si Mahrem Sorumlu olmak üzere toplam 10 kişi gözaltına alındı.

ERZURUM'DA 7 GÖZALTI

Erzurum Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü örgütün sözde "Askeri Mahrem Yapılanması" içerisinde faaliyet gösterdiği değerlendirilen ve Ankesörlü/Kontörlü telefonlarla iletişim kurdukları tespit edilen 8 şüpheliden 3'ü Astsubay (Aktif), 1'i Teknisyen (Aktif), 1'i Memur, 1'i Astsubay (Açıkta) ve 1'i Astsubay (Emekli) olmak üzere toplam 7 kişi gözaltına alındı.

KIRŞEHİR FETÖ YAPILANMASINA DARBE

Kırşehir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzce örgütün sözde "Askeri Mahrem Yapılanması" içerisinde faaliyet gösterdiği değerlendirilen ve Ankesörlü/Kontörlü telefonlarla iletişim kurdukları tespit edilen 4 şüpheliden 2'si Astsubay (Aktif), 1'i Memur (Aktif) 1'i Eski Askeri Öğrenci toplam 4 kişi yakalandı.