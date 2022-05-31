FETÖ’nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına operasyon: 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı

FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı mahrem hizmetler yapılanmasında bulunan, Ankara'daki büfe, bakkal, market gibi halka açık işyerlerinde bulunan kontörlü sabit hatlarla iletişim kuran 15 şüpheli tespit edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Astsubay uzman çavuş rütbesinde 6'sı görevde, 1'i emekli' 5'i daha önce ayrılmış asker olduğu belirlenirken 3 şüphelinin ise mahrem imam olduğu ortaya çıktı. 15 şüpheli halkında Ankara merkezli 6 ilde gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından devam ettiği öğrenildi.