Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Bulgaristan’da temaslarda bulunuyor

Bulgaristan Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkeye dün gelen Orgeneral Güler, resmi törenle karşılandı.

GÖRÜŞMELERDE ELE ALINAN KONULAR

Bakanlıkta yapılan ikili görüşmelerde, güvenlik ve savunma alanındaki iş birliği konularının yanı sıra Ukrayna'daki savaş dolayısıyla NATO müttefiki ülkeler için doğan tehditler değerlendirildi.

Taraflar, Rusya'nın saldırısına cevaben NATO'nun doğu kanadında ve özellikle Karadeniz bölgesindeki tüm ülkeler arasındaki iş birliğinin artırılması ve koordine edilmesinin gereği konusunda mutabık kaldı.

ASKERİ İŞ BİRLİĞİNİN DÜZEYİNDEN DUYULAN MEMNUNİYET İFADE EDİLDİ

Kolektif güvenlik sitemin içerisinde stratejik ortak ve müttefik olan Bulgaristan ile Türkiye arasındaki askeri iş birliğinin düzeyinden duyulan memnuniyet ifade edildi.

NATO'nun artan teyakkuz durumundan ötürü bölgedeki çok uluslu askeri birlikler arasındaki çalışma uyumu ile yetkinliklerin artırılması gerektiği vurgulandı.

Bulgaristan Savunma Bakanı Zakov ile görüşen Güler, Bulgaristan ile Türkiye'nin, Balkanlar bölgesindeki güvenlik ve istikrarın korunmasıyla ilgili ortak çabaları ele alındı. Görüşmede ayrıca ikili askeri iş birliğinin geleneksel olarak iyi düzeyde olduğu ifade edildi.

Orgeneral Güler, bugün tamamlanacak ziyaretinin ikinci günüde, başkent Sofya'daki NATO Kriz Yönetimi ve Afet Müdahale Kapasitesi Araştırma ve Geliştirme Merkezi'nde incelemelerde bulunacak.