Muhalefete en güzel cevabı İlyas dede verdi! 86’lık İlyas dede SABAH’a konuştu:

"ERDOĞAN GELECEK BEN YERİMDE OTURAMAM"

İddialara en güzel cevaplardan birini de İlyas Ertürk (86) verdi. Ertük, elinde bastonu, başında beresiyle kutlamalara katıldı. 22 yıl boyunca fabrika işçisi olarak çalışmış, 4 evlat, 17 torun büyüten Ertürk, ilerleyen yaşına rağmen coşkusuyla 20'lik delikanlılara taş çıkarttı. SABAH'a konuşan İlyas Ertürk, şunları söyledi: "Ben Almanya'da 22 yıl çalıştım. 1993 yılda ülkeme geri döndüm. Atatürk Havalimanı'nda millet bahçesi açılışı ve fetih şöleni olacağını duyunca 'Tayyip Erdoğan gelecek ben yerimde oturamam' dedim. Tayyip Erdoğan'ı çok seviyorum. Allah ondan razı olsun. Bir numara alabilmek için hastane kapılarında yattığımız, bin bir güçlükle sıra beklediğimiz ülkemizde, çok sıkıntılar çektik. Sayesinde bugünleri gördük. Terör belasından bizi çekip aldı. Bu millet için ve bu ümmet için başımızda olması için dualar ediyorum."