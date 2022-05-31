Muhalefetin o iddiasına en güzel cevap İlyas Dede’den: Atatürk Havalimanı Millet Bahçesin’deki törene damga vurmuştu

NEREDEYDİ ONLAR?

"Erdoğan, millet bahçesi yapacak ve 145 bin 300 ağaç dikiyor sayıya bakar mısınız? Bu atalara saygıdır. Milyonlarca insan oraya akın etti. Saymayla bitecek gibi bir insan yoktu. Devasa bir park olarak vatandaşın rahat nefes alması için millete emanet ediliyor. 3 tane ağacı bahane ederek memleketi ateş yerine çevirenler, 145 bin 300 ağaç dikildi. Neredeydi onlar? Niye gelmediler? Oraya milyonlarca insan geldi onlar niye gelmedi madem hassasiyetleri ağaçtı. Eğer dertleri gerçekten ağaç ve doğa olsaydı oraya da mutlaka gelip destek vermeleri gerekirdi. Pişman olsunlar. Keşke Erdoğan'a ağaç düşmanı diyenler de gelse burayı görseydi"

Fotoğraf: Saffet AZAK