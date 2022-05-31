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Giriş Tarihi: 31.5.2022 17:49

PKK'da çözülme devam ediyor! 3 örgüt mensubu daha teslim oldu

PKK’da çözülme devam ediyor! 3 örgüt mensubu daha teslim oldu

Son dakika haberi...Terör örgütü PKK’da çözülme devam ediyor, 3 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 3 terör örgütü mensubunun daha teslim olduğu belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 3 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensuplarının 2014 ve 2015 yılında terör örgütüne katıldıkkarı, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 01 Ocak 2022 tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 37'ye yükseldi.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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PKK'da çözülme devam ediyor! 3 örgüt mensubu daha teslim oldu
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