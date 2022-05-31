Şehit Uzman Çavuş Ercan Özcan’ın şehadet haberi Balıkesir’deki ailesine verildi

Şehit Uzman Çavuş Özcan amcası Emrah Özcan, gazetecilere, yeğeninin yeni aldığı arabayla ailesine sürpriz yapmak istediğini söyledi.

Yeğeniyle sabah saatlerinde konuştuğunu belirten Özcan, "Daha saat 10 gibi konuştuğumuzda bir şey yoktu. Öğleden sonra olmuş bu olay. Ondan sonra bu acı haberi aldık. Arabayı dün almıştık. Dün kendisi onayladı. Biz de arabayı aldık. Bugün görevden dönüp, yarın ikindi sonrası Balıkesir'e yola çıkacaktı. Arabayı almaya gelip, çocuklarına sürpriz yapacaktı." dedi.