Son dakika: Bahçeli’den Suriye’ye operasyon mesajı: Ezici harekat mecburiyet haline geldi

Karşımızdaki bu stratejik de baksan bize göre sonuç değişmeyecektir. İç ve dış işgal cephesi şu gerçeği bir an aklından çıkarmasın ki; çalınmış mal sahibine mutlaka iade edilmelidir"

SURİYE'YE OPERASYON MESAJI

Türkiye terörle mücadelede altın bir dönem yaşamaktadır. Terörün belini kıracağız. Suriye ezici harekat zorunlu hale gelmiştir. Terör nereden doğuyorsa orası meşru hedeftir. Tel Rıfat ve Münbiç özgürleştirilmeli. Sınır hattımızda terörist istemiyoruz. Türkiye'nin Suriye'nin toprağında gözü yoktur. MHP muhtemel harekatı desteklemektedir.

KILIÇDAROĞLU'NUN VAN'DAKİ SKANDAL AÇIKLAMALARI

Kılıçdaroğlu'nun Van'da yaptığı konuşma skandaldır ve teröristlere uzatılan zeytin dalıdır. Sen inkar etsen de Selahattin Demirtaş teröristtir, haindir, Türkiye düşmanıdır. Osman Kavala Sorosçudur. Böyle bir taşeronu nasıl serbest bırakacaksın? Bu vaadini nasıl gerçekleştireceksin?

Kılıçdaroğlu hani Kandil'i yakıp yıkacağını söylüyordun Biz hangi Kılıçdaroğlu'na inanalım. Tanınmaz haldesin

Sayın Kılıçdaroğlu, fazla zorlama. Senden Cumhurbaşkanı olmaz."