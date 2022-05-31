SON DAKİKA: Bakan Akar’dan Suriye’ye operasyon mesajı: Teröristlerin varlıklarını kabul etmiyoruz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'ye operasyona hazır olduğunu söyledi. Bakan Akar, teröristlerin Suriye'nin kuzeyindeki varlıklarının kabul edilemeyeceğinin altını çizdi.
SURİYE'YE OPERASYON MESAJI: TSK HER TÜRLÜ GÖREVE HAZIR
Milli Savunma Bakanı yaptığı açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri her türlü göreve hazırdır. Teröristlerin Suriye'nin kuzeyindeki varlıklarını asla kabul etmiyoruz." dedi.
BAŞKAN ERDOĞAN OPERASYON SİNYALİ VERMİŞTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geride bıraktığımız hafta gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası Suriye'ye operasyon mesajı vermişti. Erdoğan, ulusa sesleniş konuşmasında, "Güney sınırlarımız boyunca 30 kilometre derinliğinde güvenli bölgeler oluşturmak için başlattığımız çalışmaların eksik kalan kısımlarıyla ilgili yeni adımları da yakında atmaya başlıyoruz. Ülkemize ve güvenli bölgelerimize sık sık yapılan saldırıların, tacizlerin, tuzakların merkezi konumundaki alanlar harekat önceliğimizin başında yer almaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri'miz, istihbaratımız, emniyet güçlerimiz hazırlıklarını tamamlar tamamlamaz inşallah bu operasyonlar başlayacaktır." ifadelerini kullanmıştı.
MGK BİLDİRİSİNDE 'SURİYE'YE OPERASYON' VURGUSU
Yine geride bıraktığımız hafta Perşembe günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı'nın ardından yayınlanan bildiride Suriye'ye operasyon vurgusu yapılmıştı.
MGK bildirisinde şu ifadeler yer almıştı:
Güney sınırlarımızın terör tehdidinden arındırılması için halihazırda icra edilen ve edilecek harekatların komşularımızın toprak bütünlüğü ve egemenliğini hiçbir surette hedef almadığı, milli güvenlik ihtiyaçlarımızın gereği olduğu belirtilmiş, bu harekatların, komşularımızın da huzur ve güvenliğine ciddi katkı sağlayacağının altı çizilmiştir. Mensubu olduğu uluslararası kuruluşlarda ve ittifaklardaki yükümlülüklerinin gereğini her daim müttefiklik ruhu ve hukuku ile ahde vefa ilkesine uygun bir şekilde yerine getiren Türkiye'nin, aynı sorumluluk ve samimiyeti müttefiklerinden de beklediği vurgulanmış, bilhassa insanlığın ortak düşmanı olan terörizme destek vererek ve himaye ederek uluslararası hukuku açıkça ihlal eden ülkelere, bu tutum ve davranışlarına son verme ve Türkiye'nin güvenlik hassasiyetlerini dikkate alma çağrısında bulunulmuştur.