BAKAN KURUM MÜJDEYİ VERDİ: AİDAT ÖDER GİBİ TAKSİTLE EV SAHİBİ OLUNACAK

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, gazete ve televizyonların temsilcileri ile bir araya geldi. Kurum, burada ev sahibi olmak isteyenlere müjde verdi. Kurum, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Vatandaşımızın adeta aidat öder gibi bir bedel ödeyerek ev sahibi olması ile ilgili projeyi başlatıyoruz. Cumhurbaşkanımız Ağustos ayında projeyi kamuoyuna açıklayacak.