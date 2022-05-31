Konut fiyatları arz-talep arasındaki makasın açılması ile İstanbul başta olmak üzere birçok ilde artış gösterdi. Ev fiyatlarının artması, kiralık ev sayısının artması ile kira bedellerinde de fahiş artışlar gerçekleşti. Kiracılar ile ev sahipleri sık sık karşı karşıya gelmeye başlarken, konut almak da fiyatların fahiş artışı nedeniyle önceki dönemlere göre güçleşti. Hükümet, hem kiracılar hem de ev sahibi olmak isteyenler için kolları sıvadı. Müjdeyi bugün Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum verdi. Kurum, vatandaşın aidat öder gibi taksit ödeyerek ev sahibi olacağı bir projeyi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağını söyledi. Kurum, açıklamanın Ağustos ayında yapılacağını belirtti. Kurum, kiralarda fahiş artışların da kanuni olarak cezalandırılacağını ifade etti.
BAKAN KURUM MÜJDEYİ VERDİ: AİDAT ÖDER GİBİ TAKSİTLE EV SAHİBİ OLUNACAK
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, gazete ve televizyonların temsilcileri ile bir araya geldi. Kurum, burada ev sahibi olmak isteyenlere müjde verdi. Kurum, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Vatandaşımızın adeta aidat öder gibi bir bedel ödeyerek ev sahibi olması ile ilgili projeyi başlatıyoruz. Cumhurbaşkanımız Ağustos ayında projeyi kamuoyuna açıklayacak.
"KİRADAKİ FAHİŞ ARTIŞLARA KANUNİ CEZA VERİLECEK"
Bakan Kurum, İstanbul başta olmak üzere Ankara, İzmir ve birçok ildeki fahiş kira artışlarının üzerinde de çalışıldığını belirtti. Kurum, kanunen TÜFE üzerinde artış olamayacağını hatırlattı, "TÜFE üzerinde artış yapanlara kanuni müeyyideyi uygulayacağız." dedi.
Kurum, 4 Bakanlığın üzerinde çalıştığı kira ile ilgili çalışmanın TBMM'ye 10 gün içinde gönderileceğini de sözlerine ekledi.
BAŞKAN ERDOĞAN İLK EVİM KONUT KREDİSİ VE GENİŞLETİLMİŞ KONUT KREDİSİ PAKETLERİNİ DUYURMUŞTU
Başkan Erdoğan, Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, konut satışlarını artırmak amacıyla belirledikleri yeni teşvik programlarını açıklamıştı. Erdoğan, İlk Evim Konut Kredisi ve Genişletilmiş Konut Kredisi paketini duyurduktan saatler sonra fırsatçılık yapan binlerce kişi ev satış fiyatlarında fahiş artışlar yapmıştı. Bu artışı yapan 60 binin üzerindeki kişi tespit edilmiş, bu kişilere cezai müeyyide uygulanması için harekete geçilmişti.
İLK EVİM KONUT KREDİSİ ŞARTLARI NELER?
- Konutun ekspertiz değeri azami 2.000.000 TL olacak. Sadece sıfır konutlar için başvuru alınacak olup, sıfır konuta ilişkin mevcut kriterler geçerli.
- Müşterinin, eşinin veya aynı hanede ikamet eden çocuğunun, tamamı kendi üzerinde konut/daire/mesken niteliğinde gayrimenkulünün bulunmaması gerek. Hali hazırdaki hisseli sahiplikler ürün kullandırılmasına engel olmamakla birlikte, sayılan bu kişilerin hisselerinin toplamı %100'e ulaşıyorsa ürün kullandırılmayacak.
- Müşterinin, eşinin veya aynı hanede ikamet eden çocuğunun, daha önce belirtilen nitelikte bir gayrimenkul sahibi olup da sonradan satmış olması İlk Evim Konut kredisine başvurması için engel değil.
- Müşteri ve/veya eşi ilgili ürünü sadece 1 kez kullanabilir. Ürün faiz oranı aylık %0,99 olacaktır. Azami vade 120 aydır.
GENİŞLETİLMİŞ KONUT KREDİSİ
- Konutun ekspertiz değeri azami 2.000.000 TL olacak. Sıfır ve ikinci el konut için başvuru alınacak olup, sıfır konuta ilişkin mevcut kriterler geçerli olacak.
- Müşterinin, eşinin veya aynı hanede ikamet eden çocuğunun, tamamı kendi üzerinde konut/daire/mesken niteliğinde gayrimenkulünün bulunmaması gerek. Dünya gazetesinin haberine göre, hali hazırdaki hisseli sahiplikler ürün kullanıdırımına engel olmamakla birlikte, sayılan bu kişilerin hisselerinin toplamı %100'e ulaşıyorsa ürün kullandırılmayacak.
Müşterinin, eşinin veya aynı hanede ikamet eden çocuğunun, daha önce belirtilen nitelikte bir gayrimenkul sahibi olup da sonradan satmış olması Genişletilmiş Konut Kredisi ürününe başvurması için engel değil.
- Konut değerinin en az yarısının 01.04.2022 öncesinde döviz ve/veya altın hesaplarında bulunması ve söz konusu tutarın kredi kullanım tarihine kadar bankada TCMB Dönüşüm Kuru üzerinden TL'ye çevrilerek karşılanması gerekiyor.
- Konut değerinin yüzde 50'sinin finansmanı için konut kredisi kullandırılabilir. Müşterinin, eşinin ve aynı hanede ikamet eden çocuğunun KKB sorgusunda açık konut kredisi kaydı bulunmaması gerekiyor. Müşteri ve/veya eşi ilgili ürünü sadece 1 kez kullanabilir. Ürün faiz oranı aylık %0,89 olacak. Azami vade 120 aydır.