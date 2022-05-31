Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 5 terörist etkisiz hale getirildi
Giriş Tarihi: 31.5.2022 13:42

SON DAKİKA | Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 5 terörist etkisiz hale getirildi

SON DAKİKA | Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 5 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri: Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Son dakika haberleri: Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz. Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 5 PKK/YPG'li terörist Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."

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SON DAKİKA | Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 5 terörist etkisiz hale getirildi
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