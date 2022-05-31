Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA: MİT ve TSK'dan Gara'da ortak operasyon! 4 terörist etkisiz...
Giriş Tarihi: 31.5.2022 15:59 Son Güncelleme: 31.5.2022 16:23

SON DAKİKA: MİT ve TSK'dan Gara'da ortak operasyon! 4 terörist etkisiz...

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
SON DAKİKA: MİT ve TSK’dan Gara’da ortak operasyon! 4 terörist etkisiz...

MİT ve TSK'nın Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde düzenlediği ortak operasyonda, 4 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

MİT ve TSK ortak operasyonuyla Kuzey Irak'ın Gara bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Terör örgütü PKK'ya yönelik yurt içinde ve sınır ötesinde başlatılan hava destekli kara operasyonları devam ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) başlattığı 'Pençe Harekâtları' ile terör örgütü ağır darbe alırken, Kuzey Irak'ın Gara bölgesinde MİT (Milli İstihbarat Teşkilatı) tarafından yapılan istihbarat çalışmaları sonucu, bir grup PKK'lı teröristin, bölgede bulunan askeri üs noktaları ile operasyon birliklerine saldırı yapmak için hazırlık içerisinde oldukları tespit edildi.

Bölgede İnsansız Hava Aracı (İHA) ve keşif gözetleme vasıtalarıyla yapılan çalışma sonucu, PKK'lı teröristlerin Gara bölgesinde yerleri tespit edildi.

Operasyon için Diyarbakır 2'inci Hava Kuvvet Komutanlığı 8'inci Ana Jet Üssü'nden kalkan F16 savaş uçakları, PKK'lı teröristlerin bulunduğu bölgeyi nokta atışıyla vurdu. Operasyonda, 4 PKK'lı terörist silah ve mühimmatları ile birlikte etkisiz hale getirildi.

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SON DAKİKA: MİT ve TSK'dan Gara'da ortak operasyon! 4 terörist etkisiz...
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