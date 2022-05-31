Siirt’te teröristlerin yola döşediği mayın patladı: 2 asker yaralandı

Pervari ilçesine bağlı Doğan köyü yakınlarında Siirt İl Jandarma Komutanlığı) arazi arama tarama faaliyeti yaptı. Arazi arama tarama faaliyeti sırasında, terör örgütü PKK mensupları tarafından daha önceden yola döşenen el yapımı patlayıcı uzaktan kumanda ile infilak ettirildi. Tahrip gücü yüksek el yapımı patlayıcı nedeniyle yolda hasar oluşurken, 2 jandarma komando yaralandı. Bölgeye helikopterle sevk edilen acil sağlık ekipleri yaralı askerlere olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.

2 ASKER YARALI

Biri ağır 2 asker, helikopterle Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bomba uzman ekipleri, bölgede ikinci bir bomba ihtimali nedeniyle çalışma yaparken, saldırının olduğu bölgeye çok sayıda Jandarma Komando Timleri sevk edildi. Komandolar, teröristlerin yakalanması amacıyla bölgede, İnsansız Hava Aracı'nın da (İHA) desteği ile geniş kapsamlı bir operasyon başlattı. Hain saldırıdan sonra Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, beraberindeki İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu ve İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Zekeriya Tor ile hastanede yaralıların durumu hakkında bilgi aldı. Vali Hacıbektaşoğlu, "Pervari Doğan köyü-Sarıyaprak köyü yoluna bölücü terör örgütünün döşediği mayını METİ timimiz tespit ediyor. Müdahale ederken bir patlama oluyor. METİ timindeki 2 arkadaşımız yaralandı. Yaralı arkadaşlarımızın tedavisi devam ederken, bölgede teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için hava destekli operasyon başlatıldı" ifadelerini kullandı.