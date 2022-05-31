Yargıtay Başkanı Akarca, 17. Türk Ceza Hukuku Günleri Kongresi’ne katıldı

Kongrenin açış konuşmasını gerçekleştiren Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yeni Türk Ceza Kanunu'nun yürürlüğe girmesi vesilesiyle düzenlenmeye başlanan bu bilimsel toplantıların önemli bir fırsat olduğunu, suça teşebbüs, suça iştirak ve suça içtimaı konularının bu toplantıda ele alınmasının Türk Ceza Hukukunun gelişmesine katkı sağlayacağını ve Yargıtay'ın tüm ceza dairelerini ilgilendiren bu meselelerde yapılacak bilgi ve deneyim paylaşımının uygulamaya ışık tutacağını belirtti.

Yargıtay'ın en önemli görevinin ve topluma karşı en büyük sorumluluğunun hukuki güvenliği, kanun önünde eşitliği ve hukuki öngörülebilirliği sağlamak olduğunu aktaran Akarca, konuşmasında içtihat birliğinin önemine ve hukuk sisteminde gerçekleşen köklü reformlara vurgu yaptı. Akarca, "Kanunların tutarlı bir şekilde yorumlanması ve mahkeme kullanıcıları ile hukuk profesyonellerine açıkça anlaşılır bir rehberlik sunulması gerekir" dedi.

Kongrenin ilk gününde katılımcılar arasında yer alan Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül ve Muğla Valisi Orhan Tavlı da konuşma yaptı.

Suça teşebbüs, suça iştirak ve suçların içtimaı uygulamasının değerlendirilmesine ilişkin güncel sorunların tartışıldığı kongreye, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Yargıtay Birinci Başkanvekili Eyüp Yeşil, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili Rıdvan Gündoğdu, Yargıtay Ceza Daireleri başkanları ve üyeleri, BAM Başkan ve üyeleri ile alanında uzman akademisyenler katıldı.