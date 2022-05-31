Yunanistan gibi yeni şımarıklara yer yok

Başkan Erdoğan dün AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'na (MYK) başkanlık etti. Genel merkezde 2 saat 40 dakika süren toplantıya ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, şunları kaydetti:Sayın Kılıçdaroğlu'nun, Sayın Cumhurbaşkanımızın 'ülkeden kaçacağını' söylemesi çok büyük bir sorumsuzluk olmuştur. İlk defa şimdi CHP genel başkanlık koltuğunun bu şekilde istismar edilmesi de hem CHP tarihinde bir ilktir, hem Türk siyasi tarihinde bir ilktir.İsveç ve Finlandiya gibi PKK terör örgütünün rahatlıkla finans kaynağı oluşturabildiği, rahatlıkla faaliyet yapabildiği ülkelerin bu haliyle, politikalarını değiştirmeden NATO'ya katılmasının NATO'yu güçlendirecek bir tarafı yok. Avrupa Birliği içerisindeki Yunanistan'ın şımarıklığına NATO içerisinde başka ülkelerin yeni şımarıklığını ekleyemeyiz.