Bakan Soylu duyurdu: Suriye’de 100 bin briket ev! 502 bin Suriyeli dönüş yaptı

Suriye'deki iç savaştan dolayı milyonlarca sivile ev sahipliği yapan Türkiye'nin, Suriye topraklarında uluslararası yardım kuruluşları ve Türk STK'lerin finansmanıyla başlattığı briket ev projesi hızla ilerliyor. Proje kapsamında Suriye'nin kuzeyinde yer alan İdlib ile Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları bölgelerinde briket evler inşa ediliyor. AFAD Başkanlığı koordinasyonunda 19 ulusal sivil toplum kuruluşu ile birlikte "Biraradayız, İdlib'in Yanındayız" kampanyasının 2. Faz tanıtım toplantısına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldı. Bakan Soylu, göç konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

Sığınmacılara karşı oluşturulan algı operasyonlarına rağmen sorunu akla, mantığa, vicdana ve medeniyet değerlerine uygu şekilde yönetmeye çalıştıklarını aktaran Soylu," Kim hangi yalanı üretirse üretsin, kim hangi yabancı düşmanlığına akla ve mantığa sığmayan iftira, yalan, sosyal medya manipülasyonları, insanlık karşıtlığı oluşturmaya çalışırsa çalışsın biz insanlığımıza ve vicdanımıza devam edeceğiz" dedi.

GÜVENLİ BÖLGE OLUŞTURMAK ŞART

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en başından beri güvenli bölge çağrısı yaptığını hatırlatan Bakan Soylu, "Cumhurbaşkanımız güvenli bölge oluşturulması noktasında batılı muhataplarına işin en başından belli çağrısını yapmıştır. Her zamanki gibi kulak tıkadılar. Sonrasında gelen her göçmen dalgasında da panik yaşadılar. İnsanlık dışı ve kendi değerlerine aykırı tepkiler koydular. İdlib ve Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturma, bölgeyi terörden arındırma, PKK'nın buradaki durumunu değiştirmesini engelleme politikamızı aynı kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu bölgede hayatın normalleşmesini hem bizim güvenliğimiz hem de bu insani dramın bitmesi için elzem olduğunu biliyoruz. Yeni bir göç dalgasının kaldırabilmemiz mümkün olmadığını biliyoruz. Bu anlamda kapasitemizin sınırında olduğunu birçok kez söyledik" şeklinde açıklamada bulundu.

ABD VE AVRUPA TERÖR ÖRGÜTLERİNİ DESTEKLİYOR

ABD ve Avrupa ülkelerinin terör örgütlerini desteklediği aktaran Soylu, sözlerine şöyle devam etti: "Karşımızdaki yangın sönmüş değil. Terör örgütleri hala batıdan destek almaya devam etmektedir. Avrupa'nın cicili bicili ülkelerinde terör örgütlerinin yürüyüşlerini, kamplarını ve onlara yapılan maddi ve manen desteklerini aynen sürdürdüklerini biliyoruz. Komşumuz olan iki ülkede devlet otoritesinin tesis edilemediğini biliyoruz. Ülkelerinin kuzeyini fiilen teslim ettiklerini biliyoruz. ABD'nin bu meselelere ev sahipliği yapmaya devam ettiğini bir taraftan terörle mücadele ediyor gibi gözükürken diğer taraftan terör örgütlerine binlerce TIR ve aynı zamanda lojistik, bunların yanında terör örgütlerine eğitim ve insan kaynaklarını terörü devam ettirsin diye daha eğitilmiş noktaya getirmeye çalıştıklarını biliyoruz. PKK terör örgütünün aynısı olan Suriye kolu olan PDY terör örgütünün meşrulaştırmaya çalışan bütün uluslararası sistemi yönettiklerini de biliyoruz."

Göçe hazır 2 milyon İran sınırında Afganlı, 6 milyonu Suriye sınırında olan Suriyeli toplam 8 milyon insan olduğunu belirten Soylu, "Biz sınırlarımızı duvarlarla ve sınır entegre sistemi ile korumaz, sınırlarımızın ötesinde insani yaşamın çok daha iyi olmasını ve normalleşmeyi tesis edemez ve güvenli alan oluşturmazsak bu insanlar doğal olarak bize gelecekler. Bu iş sınırı açıp kapama meselesi değildir. Bu proje ile bir göç yönetimi ortaya koyuyoruz hem de kendi güvenliğimiz sağlıyoruz" dedi.

SURİYE'DE 59 BİN BRİKET EV YAPILDI

AFAD Başkanlığı koordinasyonunda 19 ulusal sivil toplum kuruluşu ile birlikte "Biraradayız, İdlib'in Yanındayız" kampanyasına başlattıklarını söyleyen Soylu, "İdlib'de giderek artan insani dram ve barınma ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak başladığımız bu kampanyanın ilk etaptaki hedefi, 20 bin briket ev yapmaktı. Çok şükür bu noktayı hızlıca geçtik; toplamda 59 bin 679 adet briket ev tamamlandı. Tamamlanan bu briket evlerin 45 bin 903 adedi İdlib bölgesinde, 13 bin 776'sı, Fırat Kalkanı ve Zeytindalı Harekât bölgesindedir. Tamamlanan bu evlere şu ana kadar 51 bin 427 aile yerleştirilmiştir. Ayrıca briket ev alanlarında 69 cami, 24 sağlık merkezi, 68 okul, 23 çocuk parkı, 26 sosyal tesis, 21 fırın, 95 su kuyusu, 3 aşevi yapımı tamamlandı; halen 15 cami, 6 okul, 14 sosyal tesisin yapımı da devam etmektir" şeklinde açıklamada bulundu.

HEDEF 100 BİN BRİKET EV

Tüm bu çalışmaların, orada gerçekleştirilen operasyonların, hayatı normalleştirmenin çok net bir sonucu olduğunu aktaran Soylu, sözlerine şöyle devam etti: "Son verilerle 502 bin Suriyeli, ülkesine gönüllü olarak geri döndü. Bunu arttırmak, oranın daha çok istikrara kavuşmasına, oradaki insanlara bir nefes alma imkanı, barınma imkanı oluşturulmasına bağlı. Bu noktadan hareketle, 20 bin briket ev hedefiyle başladığımız ve 50 bin'i geçen kampanyamızda vites yükseltiyoruz ve inşallah, bugün itibarıyla 100 bin briket ev hedefine adım atıyoruz. Mantıklı, sonuç odaklı, sonuç da üreten, tamamen hayırseverlerimizin bağışlarıyla gerçekleşen, buradaki arkadaşlarımızın emek ve gayretleriyle gerçekleşen bir kampanyadır. Tamamen insan odaklı, meselesinin sağlıklı bir neticeye kavuşmasıyla ilgili, ülkemizin güvenliğine katkısı olan; belki hepsinden önemlisi insanın yaşama hakkıyla ilgili, vicdanımızla ilgili bir kampanyadır."