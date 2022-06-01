Başkan Erdoğan: Pakistan’la ortak ticaret hedefimiz 6 milyar Dolar!

İkili ticaret hedefimiz 6 milyar dolardır.

Pakistan'ın FETÖ ile mücadelemize verdiği destekten ötürü teşekkür ediyorum. Pakistan'da son dönemde artan terör saldırılarında şehit düşen askerlere Allah'tan rahmet diliyorum. Terörün her türlüsüyle mücadelede Pakistan'ın yanındayız.

Afgan halkına yardım hususunda birlikte çaba sarf ediyoruz. 4 iyilik treni yolladık. 5. trenimiz için hazırlıklarımız devam ediyor.

Keşmir sorunun da, BM kararları çerçevesinde çözülmesine destek veriyoruz.

Pakistan Başbakanı Şerif'in konuşmalarından satır başları:

İlişkilerimizdeki güveni bize atalarımız emanet etti. Sizlerin de bildiği gibi ülkelermiz yüksek düzeyde iş birliği konsey toplantılarında görüşmeler gerçekleştiriyor.