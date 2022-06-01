Belediye konteynerinde zehir satışı! ABB çalışanı uyuşturucudan tutuklandı

Duman, 'uyuşturucu- uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçlamasıyla tutuklandı. Şener Duman hakkında daha önce de biri 17 Mart biri 6 Nisan'da 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçundan işlem yapıldığı da ortaya çıktı.