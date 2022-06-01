CHP’li Özcan’ın ahlak dışı sözlerine tepki yağdı

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, Belediye Meclisi toplantısında el kaldıran AK Partili kadın meclis üyesine yönelik "Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım ayıp oluyor" ifadelerini kullanması tepki çekti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Tanju Özcan'ın kadın meclis üyemize dönük ahlaksız ve çirkin ifadelerini lanetliyoruz. Bu çirkin saldırı tüm kadınları hedef alan bir ahlaksızlıktır. Siyasi ve hukuki olarak gereğini yapacağız" dedi. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir ise "Oylama için elini kaldıran kadın meclis üyesine sözlü tacizde bulunan Tanju Özcan'a, Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ne diyor? CHP'nin kadın milletvekilleri nerede? Kadın hakları için söylediğiniz her söz hükümsüzdür" ifadelerini kullandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta da, "Irkçılığın yanında ahlaksızlık da almış başını yürümüş. Hadsiz!" diye konuştu.