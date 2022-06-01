Ekrem İmamoğlu için kritik gün! YSK üyelerine hakaret davasında yargılama başladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 4 Kasım 2019 tarihinde Üsküdar Fethipaşa Korusu'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamalar sırasında '31 Mart'ta seçimi iptal edenler ahmaktır...' şeklinde bir söylemde bulunduğu ve YSK üyelerine alenen hakaret ettiği iddiasıyla 'Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen hakaret' suçundan 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

ÖNCEKİ CELSE CEZALANDIRILMASI TALEP EDİLMİŞTİ

Önceki duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, Ekrem İmamoğlu'nun 'Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme şekilde hakaret' suçundan cezalandırılmasını ve hakkında 'siyasi yasak' uygulanması talep edilmişti.

KARAR BEKLENEN DURUŞMA BAŞLADI

İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada bugün sanık Ekrem İmamoğlu'nun yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya sanık Ekrem İmamoğlu katılmazken Canan Kaftancıoğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda parti yöneticileri ve milletvekilleri salonda hazır bulundu.

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