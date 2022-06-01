İyi Partili meclis üyesine kaçak yapıdan ceza!

2019 yılında İYİ Parti'den Düzce Belediyesi Meclis üyesi seçilen Erkan Dinçer'in ruhsat almadan yaptığı kaçak yapı belediye encümenine takıldı. Koçyazı Mahallesi 103 ada 13 nolu parsel üzerinde belediyeden ruhsat almadan iskanlı zemin kat işyerinin doğu cephesine çelik malzemeden sundurma yaparak rant elde etmeye çalışan Dinçer'e Belediye encümeni tarafından 52 bin 639 TL para cezası uygulandı.

GÖZLER İYİ PARTİLİ YÖNETİCİLERDE

Her fırsatta dürüstlükten dem vuran İYİ Partili yöneticilerin kendi meclis üyelerinin Belediyeden ruhsat almadan yaptığı kaçak yapı ile rant sağlama çabası ile ilgili görüşleri merak ediliyor.

İKTİDAR OLSALAR NELER YAPACAKLAR?

Öte yandan duruma tepki gösteren bazı vatandaşlar ise; "Şu anda muhalefet partisinden bir meclis üyesinin ruhsat almadan kaçak işler yapması kabul edilebilir gibi değil. Daha muhalefet meclis üyesiyken rant elde etmeye çalışanlar, iktidara gelmeleri durumunda neler yapacaklarını düşünmek dahi istemiyoruz" şeklinde konuştular.